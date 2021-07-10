شكرا لقرائتكم خبر عن 1133 حالة «كورونا» جديدة.. والرياض تتصدر بـ328 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 1133 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 498.906 مصابا، وبلغ عدد الحالات النشطة 11.250 حالة، منها 1378 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 1582 حالة شفاء جديدة من الفيروس ترفع عدد المتعافين إلى 479.709، بينما بلغت الوفيات 7947 بإضافة 14 حالة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس، داعية الجميع إلى سرعة التسجيل لتلقي لقاحات كورونا.