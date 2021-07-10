- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
عاد ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي (محمد العويس، محمد خبراني وعلي الأسمري) للتدريبات الجماعية، أمس الجمعة، بعد أن خضعوا للفحوص الطبية اللازمة.
وكان مدرب الفريق "هاسي" قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين، لإجراء مناورة على كامل الملعب فرض خلالها تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.
ومنح "هاسي" لاعبي الفريق راحة عن أداء التدريبات، اليوم السبت، استعداداً للسفر إلى تونس الأحد، حيث تحتضن طبرقة التونسية المعسكر الخارجي للأهلي الذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري.
هذا، وقد أجرى لاعبو الأهلي وجميع الأجهزة العاملة بالفريق المسحة الطبية الخاصة بالسفر إلى معسكر تونس.
الأهلي
عودة "الثلاثي" لتدريبات الأهلي.. قبل رحلة تونسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-10
عاد ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي (محمد العويس، محمد خبراني وعلي الأسمري) للتدريبات الجماعية، أمس الجمعة، بعد أن خضعوا للفحوص الطبية اللازمة.
وكان مدرب الفريق "هاسي" قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين، لإجراء مناورة على كامل الملعب فرض خلالها تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.
ومنح "هاسي" لاعبي الفريق راحة عن أداء التدريبات، اليوم السبت، استعداداً للسفر إلى تونس الأحد، حيث تحتضن طبرقة التونسية المعسكر الخارجي للأهلي الذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري.
هذا، وقد أجرى لاعبو الأهلي وجميع الأجهزة العاملة بالفريق المسحة الطبية الخاصة بالسفر إلى معسكر تونس.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
01:20 AM
أجرى الجميع المسحة الطبية الخاصة بالسفر
عاد ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي (محمد العويس، محمد خبراني وعلي الأسمري) للتدريبات الجماعية، أمس الجمعة، بعد أن خضعوا للفحوص الطبية اللازمة.
وكان مدرب الفريق "هاسي" قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين، لإجراء مناورة على كامل الملعب فرض خلالها تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.
ومنح "هاسي" لاعبي الفريق راحة عن أداء التدريبات، اليوم السبت، استعداداً للسفر إلى تونس الأحد، حيث تحتضن طبرقة التونسية المعسكر الخارجي للأهلي الذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري.
هذا، وقد أجرى لاعبو الأهلي وجميع الأجهزة العاملة بالفريق المسحة الطبية الخاصة بالسفر إلى معسكر تونس.
، عودة "الثلاثي" لتدريبات الأهلي.. قبل رحلة تونس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر عودة "الثلاثي" لتدريبات الأهلي.. قبل رحلة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.