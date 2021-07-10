شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية: السوشيال ميديا سبب زيادة التباهي بعمليات التجميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت استشارية طب الأسرة والمجتمع، لمياء الإبراهيم، إن التباهي بعمليات التجميل عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى على المستوى الطبقي والاجتماعي زاد مؤخرًا.

وأضافت أن منصات التواصل كانت سبباً في زيادة الإقبال على عمليات التجميل، والإقدام على التباهي بها، لافتا إلى أن الاهتمام بالشكل مطلوب ولكن بتوازن بجانب الاهتمام بنظافة الجسم، والرائحة الطيبة، وكذلك أن تكون طريقة الحديث مع الآخرين جيدة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضافت أن بعض الدول لديهم اهتمام بعمليات التجميل مثل لبنان التي شاع فيها مثل هذه العمليات بشكل كبير لدرجة أن البعض أصبح يهتم بمظهره الجميل أكثر من الوفاء باحتياجاته الأساسية.