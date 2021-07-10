شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح القبول لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل نتائج ترشيح القبول للعام الجامعي 1443 من الطلاب والطالبات المتقدمين على مختلف التخصصات بكليات الجامعة، من خلال إرسال رسائل نصية للمرشحين، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معيار القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه بلغ عدد المرشحين أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، ويمكن المرشح الدخول على طلب القبول من خدمات القبول ونتائج الترشيح للاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه، واختيار الموافقة على ذلك التخصص خلال 48 ساعة والتي تنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة، علما أنه في حالة الرفض أو تجاهل الدخول على الطلب والموافقة يسقط حق الطالب في المقعد المرشح عليه، وسيتم صرف الأرقام الجامعية يومي الأحد والاثنين 1-2 ذي الحجة.

وأكد القرني أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل آلي دون أي تدخل بشري وأنه لا يوجد أي تعاملات يدوية في مرحلة القبول، وستستمر العمادة في توفير الدعم من خلال مركز الاتصال الموحد 0172418000 وأيضًا خدمة استفسارات القبول، وحرصًا من العمادة على رفع مستوى الشفافية فإنه يمكن الاطلاع على نسب القبول لكل تخصص من خلال الرابط .

هذا وستتاح خدمات تغيير القبول (لمن صدر له رقم جامعي) وخدمة القبول الفوري (لمن أدخل مسبقا طلب قبول) اعتبارًا من يوم الاثنين 2-12-1442 حتى يوم الأربعاء 18-12-1442، وتتيح خدمة تغيير القبول لمن صرف لهم رقم جامعي تغيير قبولهم من تخصص إلى آخر وفق شروط القبول، وفي حال توافر مقاعد شاغرة بسبب عمليات الانسحاب.

وللاطلاع على كيفية الاستفادة من خدمة تغيير القبول والقبول الفوري يمكن الاطلاع على الدليل الشامل للقبول من خلال الرابط .

وأشار القرني إلى أنه بناء على توجيه معالي رئيس الجامعة سيتم تزويد الطلاب المقبولين بالجامعة بجميع الإجراءات الخاصة بالأنظمة الأكاديمية بالجامعة خلال الأيام القادمة من خلال وسائل التواصل المتاحة مثل رسائل الجوال وأيضا حساب الجامعة وعمادة القبول والتسجيل على تويتر وشبكات التواصل.