شكرا لمتابعة خبر عن وفد من نادي التجار والتجارة يزور مركز قيا بالحارث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

تشرف مركز قيا الواقعة جنوب محافظة الطائف بزيارة من قبل رجال الأعمال لنادي التجار والتجارة للاطلاع وهي تكملة لزيارات للمراكز ميسان ومحافظة الطائف التي ترتكز على الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة ومدي وجودها وتحققها على أرض الواقع .

فقد كانت الزيارة متوجه الي منزل رجال الأعمال بالمنطقة الشيخ . ماجد بن دخيل الله الشدادي .

بحضور شيخ القبيلة الشيخ .سلطان بن علي بن مهرس وعدد من اعيان القبيلة واعلاميها كلا من صحيفة المدينة وعكاظ والرياض ومجموعة من الصحف الالكترونية حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورور ومن ثم تناول طعام الإفطار وتوديعهم .

ثم الانتقال الي المجلس البلدي حيث كان في استقبالهم مدير البلدية المهندس .عبدالله السبيعي ومدير مركز قيا الاستاذ. احمد الطويرقي ومدير العلاقات العامة الاستاذ. فهد الغريبي .وامين البلدية وجميع طاقم البلدي وبعد الضيافة تم الانتقال الي قاعة الاجتماعات رجال الأعمال و بصحبتهم سيدات الأعمال وعدد من الاعلامين ودار الحوار مدير البلدية المهندس .عبدالله السبيعي والشيخ .فواز با شراحيل وعدد من رجال الأعمال.

ثم تبع ذلك عرض مرئي من قبل مدير العلاقات العامة ومن ثم تم شرح مفصل عن المشروع الاستثماري " انشاء قرية مائيه "

على مساحة اجماليه تقدر بحوالي ٤٨٠ الف متر مربع.

بالإضافة الي موقع للحصن الترفيهي تطلع مع روية 2030 لما فيه خدمة المواطن والمقيم على حد سوا وكيفية العمل فيه وطرق تشغيلة والعمل به ليكون رافد ترفيهي و اقتصادي لابناء المنطقة أولا ومن ثم روادها من الخارج وماهي الفرصة الاسثمارية التي تدور حول المشروع الاستثماري ثم تم تقديم مشروع اخر وهو عبارة عن "مطعم ومقهي بجميع متطلباته ومرافقه وهو على مطل جبلي ذو واجهه خلابه ومنظر جمالي ومدي الاستفادة منه والتحسين في جمال المنطقة .

تلي ذلك تداخلات من قبل الحضور و من قبل رجال الأعمال والاعلامين وسيدات الأعمال .

- ومن خلال الحديت تم تفعيل دور المرأة في هذة المشاريع ومدي تحقيق الأهداف المرجوه من خلال رؤية 2030 وتحقيقها على الواقع بما يعود على الاسر المنتجه بالفايده الجيدة.

- وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات التي تفيد المنطقة واهلها وتعود بالخير الوافر ومنها....

١-انشاء بنك تجاري.

٢-دراسة الجدوة الاقتصادية للمشروعين.

٣- إرسال المشروع من قبل العمل الفني للمركز ودراسته ومدي تحقيقه .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الاعلامين من قبل الشيخ .فواز با شراحيل والشيخ .ناصر الدوسري وعدد من المسؤولين.