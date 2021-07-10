مسؤول: دخل مندوبي التوصيل قد يصل لـ10 آلاف ريال شهريًا

الرياض - محمد عبدالله - قال حمد بكر الرئيس التنفيذي لشركة جاهز إن الدخل الشهري لمناديب التوصيل يصل إلى 10 آلاف ريال للمتفرغ، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل لا تصل إلى 10٪ فقط.

وأضاف بكر في مداخلة هاتفية لبرنامج« 120» المذاع على قناة الإخبارية أن نسبة السعوديين العاملين في خدمة التوصيل في شركة جاهز لا تتخطى 10%، بينما كانت العام الماضي 3% لكنه يتمنى أن تصبح هذه النسبة 50 أو 60%.

وينصح بكر الشباب الذين لا يزالون يدرسون ولم يدخلوا سوق العمل بعد، ولديهم وقت فراغ أو الموظفين الذين لديهم الوقت الكافي لعمل إضافي أن يعملوا في مهنة توصيل الطلبات.

وأكد أن متوسط الدخل الشهري لمندوب توصيل الطلبات يتراوح بين 3 و6 آلاف ريال، بينما يمكن أن يحصل الشخص المتفرغ على 10 آلاف ريال بشرط أن يعمل لساعات طويلة يوميًّا قد تصل إلى 10 ساعات.

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