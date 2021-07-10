الصواف.. مبتعث سعودي يرفض عروضًا مغرية من أستراليا ليخدم وطنه

الرياض - محمد عبدالله - رفض المبتعث السعودي محمد الصواف، الحاصل على الدكتوراه في هنداسة البرمجيات من الجامعة التقنية بسيدني، جميع العروض الكبيرة للعمل بشركات تكنولوجيا المعلومات الأسترالية، حرصًا على العودة إلى المملكة لتقديم خبراته إلى وطنه والقيادة الحكيمة، التي حرصت على دعم الشباب السعودي في مختلف المجالات.

وسلطت قناة «الإخبارية» في تقرير مصور لها، الضوء على احتضان الجامعات الأسترالية عددا كبيرا من المبتعثين السعوديين، الذين ارسلتهم المملكة لمواصلة مسيرتهم العلمية ونيل شهادات جامعية من مختلف بقاع العالم، خاصة البعض من هؤلاء الطلاب الذين لم يرغبوا بالحصول على تلك الشهادات فحسب، بل قاموا بتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية والأكاديمية من خلال بدء مشوار النجاح والتفوق على أقرانهم بالدراسة.

وأوضحت أن من أبرز هؤلاء الطلاب، محمد الصواف، المبتعث من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لاكمال دراسته في هندسة البرمجيات بالجامعة التقنية في سيدني، منذ عام 2006؛ حيث نجح الصواف في أنهاء مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، محققا نجاحا كبيرا يضاف إلى قائمة النجاحات التي حرص المبتعثون السعوديون على تحقيقها لتمثيل بلادهم بصورة مشرقة أمام بلدان العالم.

وأشارت إلى أن تفوق الصواف دفع شركات تكنولوجيا المعلومات الأسترالية لتقديم عروض عمل كبيرة لينضم إليها، لكنه حرص على العودة إلى المملكة لتقديم خبراته إلى وطنه والقيادة الحكيمة، التي حرصت على دعم الشباب السعودي في مختلف المجالات.

وحصل الصواف على العديد من الجوائز الخاصة بالابحاث العلمية الحديثة من الجامعة التقنية بسيدني، بالإضافة إلى حصوله على جائزة «العميد» المرموقة لتدريس مقررات الماجستير والدكتوراه، كما نال العديد من الجوائز المقدمة من الملحقية الثقافية السعودية لتميزه العلمي وتطوعه لخدمة الطلاب السعوديين المبتعثين في الولايات الأسترالية كافة.