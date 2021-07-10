«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ركامية رعدية على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء غائمة جزئيًّا، السبت، على مرتفعات عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم السبت، استمرار طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.

أما عن الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.