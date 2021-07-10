أمطار وعواصف تغرق ولايات أمريكا

ليلة من العواصف والفيضانات التي لا هوادة فيها على نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، حيث اقتلعت العواصف الرعدية الأشجار وانفجرت خطوط الكهرباء وتسبب هطول الأمطار في حدوث انهيار أرضي.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع تويتر عدة محطات مترو أنفاق تغرق، وأجبر بعض الركاب على السباحة في المياه القذرة لإنقاذ أنفسهم. واستطاعت الشرطة إنقاذ أكثر من 10 أشخاص من أحد الطرق السريعة التي غمرتها المياه، وستجري خدمة الأرصاد الجوية الوطنية مسحًا لتحديد ما إذا كانت العواصف جزءًا من إعصار، وقال المسؤولون إنهم شكلوا طواقم في جميع أنحاء المدينة لمعالجة مشاكل الفيضانات في أسرع وقت ممكن، وحذروا من دخول المحطات التي قد لا تزال تغمرها المياه