شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأمن السيبراني»: شراكتنا مع «أبل» أحد مكتسبات «رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، أن اختيار الرياض لافتتاح Apple Developer Academy، يُعد أحد أهم المكتسبات المتحققة في ظل رؤية 2030.

وثمن الدور المحوري الذي قامت به وزارة الاستثمار بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في تسهيل عقد الشراكات مع كبريات الشركات التقنية العالمية؛ ما أسفر عن العديد من المكتسبات المهمة الداعمة للحراك التنموي والتقني الذي تعيشه المملكة.

وقال الخميسي في تصريح صحفي: "ونحن نحتفل بشراكتنا الجديدة مع عملاق التقنية أبل، نتقدم بالشكر إلى وزارة الاستثمار في تسهيل عقد هذه الشراكة والعمل جنبًا إلى جنب في إطلاق Apple Developer Academy واختيار الرياض لتكون الأولى في احتضان أكاديمياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقدّم الخميسي شكره وتقديره لوزارة الاستثمار على ما بذلته وما تبذله من جهود حثيثة في سبيل دعم توطين التقنية داخل المملكة، مشيدًا بتعاونه الوثيق والدائم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في خدمة توجهات رؤية المملكة 2030 عبر عديد من مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.