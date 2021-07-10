شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للعيد.. «صحة الشرقية» تكثف جولاتها على مطاعم وكافيهات الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت صحة الشرقية، جولات ميدانية، مساء أمس، على المطاعم والكافيهات بالخبر، وذلك بالتعاون مع بلدية الخبر، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت ورصد السلوكيات المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا

وشددت صحة الشرقية، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال تطبيق توكلنا، وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة، والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الأسطح، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأكدت، أن مراكز التطعيم جميعها متاحة خلال فترة العيد، وحثت الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح، مشيرة إلى أنها سوف تكثف جولاتها على المنشآت التجارية والأماكن العامة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.