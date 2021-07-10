محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات رقابية مكثفة نفَّذتها ‫بلدية العزيزية الفرعية أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 8 مقاهٍ لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية في حي الحسينية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة، نفَّذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية. وتواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهود منسوبيها لمراقبة المنشآت التجارية للتأكد من تقيُّدها، ومدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا".أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 12:12 AM خلال جولات رقابية مكثفة نفَّذتها ‫بلدية العزيزية الفرعية "أمانة مكة" تغلق 8 مقاهٍ بالحسينية لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية "أمانة مكة" تغلق 8 مقاهٍ بالحسينية لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 8 مقاهٍ لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية في حي الحسينية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة، نفَّذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية. وتواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهود منسوبيها لمراقبة المنشآت التجارية للتأكد من تقيُّدها، ومدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا". الكلمات المفتاحية ، "أمانة مكة" تغلق 8 مقاهٍ بالحسينية لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية ،

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