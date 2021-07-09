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رئيسة نادي فليج بحفر الباطن: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا

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شكرا لقرائتكم رئيسة نادي فليج بحفر الباطن: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

رئيسة نادي فليج بحفر الباطن: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا

بحضور أعضاء مجلس الإدارة

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عقد نادي فيلج لكرة القدم بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم، الاجتماع التأسيسي للنادي، بحضور رئيسة النادي المحامية أبرار شاكر والرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ فهد أبو قرين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

عدد من التوصيات:

وقالت رئيسة النادي أبرار شاكر لـ”متابعات الخليج 365“: اليوم انعقد الاجتماع التأسيسي للنادي، وخرجنا ولله الحمد بعدد من التوصيات والنتائج التي ستخدم محافظة حفر الباطن والكرة ، وسوف ترى النور قريبًا- بإذن الله.

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية مضحي الشمري: سعيد جِدًّا بتأسيس نادي فليج وبإذن الله سيعود بالنفع على شباب وشابات محافظة حفر الباطن، وبإذن الله ستكون أهداف الاجتماع إيجابية، وأضاف الشمري أن نادي فليج الرياضي يعتبر أول نادٍ خاص يؤسس على مستوى المملكة.

 

رئيسة نادي فليج: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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