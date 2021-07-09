ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان هاتفيًّا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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