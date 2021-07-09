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تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع

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شكرا لقرائتكم تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع

ألعاب ومسابقات حركية وأركان تفاعلية وفقرات مسرحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، مشاركته التعريفية في حملة التبرع بالدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي “قطرة حياة” التي استمرت يومين، وشارك فيها ما يقارب من 100 متبرع ومتبرعة بالدم.

تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع - متابعات الخليج 365

وجاءت مشاركة المركز بمجموعة أركان تعريفية عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة وأنواعها وكيفية الحصول عليها، حيث احتوت الأركان على العديد من البروشورات والمطبوعات، بالإضافة إلى تخصيص موظفات للإجابة على استفسارات الحضور.

برامج صيفية للمقيمات:

كما نظم المركز ضمن برامجه الصيفية المقدمة للمقيمات هذا العام مهرجانًا ترفيهيًّا للمثلجات تخلله ألعاب ومسابقات حركية وأركان تفاعلية وفقرات مسرحية بهدف الترويح عن المستفيدات وشغل أوقات الفراغ لديهن.

تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع - متابعات الخليج 365

يذكر أن مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض تقدم جميع الخدمات الاجتماعية لمستفيديها من الجنسين بما فيها المشاركات الخارجية والأنشطة الداخلية المتنوعة لتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لهم وإنجازاتهم وبحقوقهم في شتى المجالات.

تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع - متابعات الخليج 365 تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع - متابعات الخليج 365 تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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