تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم لـ100 متبرع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، مشاركته التعريفية في حملة التبرع بالدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي “قطرة حياة” التي استمرت يومين، وشارك فيها ما يقارب من 100 متبرع ومتبرعة بالدم.

وجاءت مشاركة المركز بمجموعة أركان تعريفية عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة وأنواعها وكيفية الحصول عليها، حيث احتوت الأركان على العديد من البروشورات والمطبوعات، بالإضافة إلى تخصيص موظفات للإجابة على استفسارات الحضور.

برامج صيفية للمقيمات:

كما نظم المركز ضمن برامجه الصيفية المقدمة للمقيمات هذا العام مهرجانًا ترفيهيًّا للمثلجات تخلله ألعاب ومسابقات حركية وأركان تفاعلية وفقرات مسرحية بهدف الترويح عن المستفيدات وشغل أوقات الفراغ لديهن.

يذكر أن مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض تقدم جميع الخدمات الاجتماعية لمستفيديها من الجنسين بما فيها المشاركات الخارجية والأنشطة الداخلية المتنوعة لتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لهم وإنجازاتهم وبحقوقهم في شتى المجالات.



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