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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ استعداداً لمنافسات الموسم الكروي 2021/2022 م.
وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية، عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني، حيث اشتمل المران المسائي على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية متنوعة، ومناورة على نصف مساحة الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
وينضم لاعبو المنتخب يوم الغد إلى تدريبات الفريق بعد تمتعهم بالإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني.
وكشفت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب سعد الناصر، تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية.
ويواصل اللاعبون صباح الغد إجراء الفحوص الطبية لدى مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي، فيما يؤدي الفريق مساء يوم غد السبت حصة تدريبية؛ استعداداً لخوض أولى ودياته أمام التعاون مساء الأحد.الهلال
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 11:40 PM
استعداداً لمنافسات الموسم الجديدتدريبات بدنية ومناورة لنادي الهلال.. ولاعبو الأخضر ينضمون غداً للفريق
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ استعداداً لمنافسات الموسم الكروي 2021/2022 م.
وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية، عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني، حيث اشتمل المران المسائي على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية متنوعة، ومناورة على نصف مساحة الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
وينضم لاعبو المنتخب يوم الغد إلى تدريبات الفريق بعد تمتعهم بالإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني.
وكشفت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب سعد الناصر، تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية.
ويواصل اللاعبون صباح الغد إجراء الفحوص الطبية لدى مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي، فيما يؤدي الفريق مساء يوم غد السبت حصة تدريبية؛ استعداداً لخوض أولى ودياته أمام التعاون مساء الأحد.
، تدريبات بدنية ومناورة لنادي الهلال.. ولاعبو الأخضر ينضمون غداً للفريق ،
المصدر : الخليج 365
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