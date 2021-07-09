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نشرت الحكومة البريطانية ضمن تحديثاتها المستمرة لقيود جائحة كوفيد-19 تحديثًا جديدًا للائحة الدول العربية المدرجة ضمن القائمة الحمراء، التي تعني خضوع القادمين من تلك الدول للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.
وتضم القائمة الحمراء الحالية للمملكة المتحدة الدول العربية الآتية: البحرين، مصر، سلطنة عُمان، قطر، الصومال، السودان، تونس والإمارات.
يُذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت الأسبوع الجاري قائمة تضم عددًا من الدول التي يُسمح للقادمين منها بدخول البلاد دون الحاجة للحجر الصحي، ومن بينها المملكة العربية السعودية، بدءًا من 19 يوليو.
وبحسب صحيفة «التايمز» اللندنية، سيقدم الركاب بحلول 19 يوليو دليلاً على حصولهم على اللقاحات اللازمة عند تسجيل الوصول، ومرة أخرى عند وصولهم إلى المملكة المتحدة، بموجب نظام تجريبي ستقدمه شركات الطيران هذا الأسبوع.بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 11:40 PM
سيخضع القادمون منها للحجر الإلزامي لمدة 10 أيامالمملكة المتحدة تدرج هذه الدول العربية على "القائمة الحمراء" بسبب تفشي كورونا
نشرت الحكومة البريطانية ضمن تحديثاتها المستمرة لقيود جائحة كوفيد-19 تحديثًا جديدًا للائحة الدول العربية المدرجة ضمن القائمة الحمراء، التي تعني خضوع القادمين من تلك الدول للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.
وتضم القائمة الحمراء الحالية للمملكة المتحدة الدول العربية الآتية: البحرين، مصر، سلطنة عُمان، قطر، الصومال، السودان، تونس والإمارات.
يُذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت الأسبوع الجاري قائمة تضم عددًا من الدول التي يُسمح للقادمين منها بدخول البلاد دون الحاجة للحجر الصحي، ومن بينها المملكة العربية السعودية، بدءًا من 19 يوليو.
وبحسب صحيفة «التايمز» اللندنية، سيقدم الركاب بحلول 19 يوليو دليلاً على حصولهم على اللقاحات اللازمة عند تسجيل الوصول، ومرة أخرى عند وصولهم إلى المملكة المتحدة، بموجب نظام تجريبي ستقدمه شركات الطيران هذا الأسبوع.
، المملكة المتحدة تدرج هذه الدول العربية على "القائمة الحمراء" بسبب تفشي كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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