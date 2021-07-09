محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 11:45 PM سمو ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات سمو ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، سمو ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ،

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