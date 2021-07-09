محمد بن مسعود - الدمام - خلال 48 ساعة وقفت على 786 منشأة والجهود تتواصل ضبطت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة متمثلة في ‫بلدية المعابدة الفرعية ‏أكثر من 600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة. ‏وجرى الوقوف خلال هذه الجولات على 786 منشأة خلال 48 ساعة، وإغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و6 منشآت خالفت الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا. أمانة العاصمة المقدسة 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 10:50 PM خلال 48 ساعة وقفت على 786 منشأة والجهود تتواصل أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط ضبطت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة متمثلة في ‫بلدية المعابدة الفرعية ‏أكثر من 600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة. ‏وجرى الوقوف خلال هذه الجولات على 786 منشأة خلال 48 ساعة، وإغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و6 منشآت خالفت الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.