شكرا لمتابعة خبر عن العوجان: أغرب زفاف قمت بتنظيمه كان على قمة جبل للبعد عن أجواء المدينة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مصمم حفلات الزفاف ناصر العوجان، عن أغرب زفاف نظمه على قمة جبل، قائلا إن شاب طلب منه إقامة زواجه فوق قمة جبل للبعد عن أجواء المدينة.

وأوضح ناصر العوجان خلال برنامج"هذي السعودية"، أن الحفل الذي أقامه فوق قمة جبل بلغت تكاليفه 30 ألف ريال.

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل الزواج وجعلت فترة التعارف أكثر والألفة أكثر، موضحا أنه يمكن إقامة الأفراح في المنازل بأقل التكاليف بشرط تنظيمها بشكل جيد.