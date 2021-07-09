شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سطح منزل يتحول إلى ملعب كرة قدم في فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

حول مواطن سطح منزله إلى ملعب كرة قدم على قمم جبال فيفاء في جازان، بجانب توفير صالة ألعاب رياضية.

وذكر يحيي حسن، صاحب الملعب الذي يرتفع نحو ألفي متر فوق سطح البحر، أن الملعب يستقطب الشباب ومختلف سكان المنطقة من كبار وصغار السن، وذلك بحسب ما ذكره على قناة "الإخبارية".

وأضاف أنه هيأ منزله لكي يمارس عليه ألعاب كرة القدم، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، فضلا عن ملتقى يجمع كبار السن.

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء الملعب بلغت 900 ألف ريال، مضيفا أنه أقام بطولة عقب افتتاح الملعب، وشارك فيه نحو 12 فريق.