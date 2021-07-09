شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. هيئة الغذاء والدواء: العطور قد تسبب حساسية وفقاعات الجلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء، الدكتور فهد السديري، أن بعض أنواع العطور ومستحضرات التجميل قد تتسبب في إصابة الإنسان بالحساسية، ويحدث ذلك إما بسبب المادة الفعالة أو في إحدى مواده الحافظة.

ولفت إلى أن أنواع التحسس متعددة، فمنها تحسس تلامسي تسممي حيث تظهر على الجلد فقاعات بالجلد، وأحيانا تحدث الحساسية بعد فترة طويلة من الاستخدام وبكميات طويلة.

ونصح بوضع العطور على الملابس وليس على الجلد واقتناء العطر الإصلي، محذرًا من الإفراط في استخدام العطور لأنها تؤثر على الجهاز التنفسي، كما حذر من استخدام العطور المقلدة.

ونبه بأن منتجات كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية تحتوي على مواد مسرطنة، وأخرى تسبب الحساسية.

وأكد أن وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء تنظمان العديد من الجولات الرقابية لضبط مثل هذه المنتجات، مضيفا أن بلاغات المواطنين تساهم أيضا في كشفها وضبطها.