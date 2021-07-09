شكرا لمتابعة خبر عن عمالة سائبة تشغل سوقا وسط الرياض عبر مولدات كهربائية وتؤجر المحلات للمخالفين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني الستار عن عمالة تشغل سوق وسط الرياض عبر مولدات كهربائية وتؤجر المحلات للمخالفين.

وقال التقرير إن العمالة الأجنبية تستغل هذا السوق بطريقة غير نظامية، موضحا أن الهروب كان العنوان الأبرز في هذا المجمع التجاري.

وأشار التقرير المذاع على قناة الإخبارية إلى وجود عمالة سائبة ترتكب مخالفات عديدة لا تنتهي، كما طرح سؤالا عن أصحاب هذه المحلات التي يستغله الوافدين المخالفين.

وأوضح التقرير أن ملاك هذه المحلات يفروا هاربين بمجرد رؤيتهم عدسة الكاميرا تاركين محالهم خالية، وسط مطالبات من المواطنين بسرعة القبض على المخالفين لمعرفة أصحاب المحلات الحقيقين وسبب ترك محلاتهم.