شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف في الرياض ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض استعداداته الميدانية والوقائية والتوعوية للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل الاستعدادات وضع خطة لجميع هيئات محافظات منطقة الرياض ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، يتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية ووقائية.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله لخدمة الدين والوطن .