التأمينات: 4 شروط لطلب صرف المعاش المبكر

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 4 شروط لصرف معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن صرف المعاش المبكر يتطلب عدم بلوغ سن الستين، وإكمال ما لا يقل عن 300 شهر مساهمة.

وكذلك ترك العمل الذي يغطيه نظام التأمينات الاجتماعية، والتقدم بطلب للحصول على المعاش التقاعدي، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن استحقاق معاش التقاعد المبكر يبدأ اعتبارًا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش.

خطوات التقديم على المعاش المبكر

ويمكن تقديم طلب صرف معاش التقاعد المبكر عن طريق مكاتب التأمينات أو موقع التأمينات أون لاين كما يلي:

1-دخول المستفيد على حسابه في موقع التأمينات أون لاين (تأميناتي).

2- الضغط على رابط «المعاشات».

3-ستظهر شاشة تُفيد بأهلية المستفيد لاستحقاق طلب معاش التقاعد.

4-في حال كنت مُستحقًا أضغط «طلب التقاعد».

ويتكون طلب التقاعد من أربع خطوات مهمة هي: تقديم تفاصيل البنك ثم إدخال رقم الآيبان، ثم تأكيده، ثم الضغط على «اذهب»، ثم ستظهر لك شاشة تُؤكد الآيبان المدخل، قم بالضغط على «التالي».

ثم يمكن تقديم تفاصيل المعالين، ومن ثم اضغط على السهم ليظهر على الشاشة المعالين المضافين لدى المستفيد، و.في حال أحد المعالين ما يزال طالب، أرفع مستند «مشهد دراسي»، ثم يقدم المستفيد بيانات التواصل.

ومن ثم يتم تأكد من بيانات التواصل الخاصة بالمستفيد، ثم يتم التحديث إن لزم الأمر، وأخيرًا مراجعة التفاصيل والتأكيد، ثم يضغط المستفيد على «تقديم».

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