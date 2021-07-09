«الصحة»: الجرعة الثانية تحمي من تحورات كورونا.. وتؤخذ بعد 42 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأشارت إلى أن أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1133) حالة مؤكدة وتعافي (1582) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11250) حالة منها (1378) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (498906) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (479709) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7947) حالة.