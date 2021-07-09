«الصحة»: نتائج فحص كورونا تصدر خلال 12 إلى 72  ساعة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن نتائج فحص فيروس كورونا تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق صحتي.

وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام، يرجى الاتصال على الرقم 937 لرفع بلاغ بذلك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تراجع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا لتسجل 1378 حالة، بينما تم أمس الخميس تسجيل 1385 حالة.

وبينما تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 328 إصابة جديدة، من إجمالي 1133 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

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