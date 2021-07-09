اخبار السعوديه

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة

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مدني الرياض يباشر حريقا في أحد الأودية

باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا محدودًا في حشائش بأحد الأودية، نتج عنه تصاعد أدخنة بشكل كبير، وأكد على عدم وقوع أي إصابات.

aadb17dfa1.jpgالرياض: دوت الخليج
fbeaef3b12.jpg29 ذو القعدة 1442 هـ

تفشي يعود للتسارع في العالم

استمر تفشي جائحة كورونا في التسارع هذا الأسبوع في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، حيث تم تسجيل 416.600 إصابة يومية حول...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

الدفاع تطرح 46 وظيفة للسعوديين

أعلنت وزارة الدفاع، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

السعودية وعمان .. علاقات عميقة ومستقبل واعد

تتجه بوصلة العلاقات السعودية العُمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

الشرقية: ضبط 238 شخصا خالفوا تعليمات كورونا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...

icon-byline.pngالدمام دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

سلطان عمان ضيف الملك سلمان

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة إلى...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

51 مركزا إسعافيا لحجاج هذا العام

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1442هـ بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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