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مدني الرياض يباشر حريقا في أحد الأودية
باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا محدودًا في حشائش بأحد الأودية، نتج عنه تصاعد أدخنة بشكل كبير، وأكد على عدم وقوع أي إصابات.
تفشي كورونا يعود للتسارع في العالم
استمر تفشي جائحة كورونا في التسارع هذا الأسبوع في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، حيث تم تسجيل 416.600 إصابة يومية حول...
الدفاع تطرح 46 وظيفة للسعوديين
أعلنت وزارة الدفاع، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة...
السعودية وعمان .. علاقات عميقة ومستقبل واعد
تتجه بوصلة العلاقات السعودية العُمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و...
الشرقية: ضبط 238 شخصا خالفوا تعليمات كورونا
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
سلطان عمان ضيف الملك سلمان
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة إلى...
51 مركزا إسعافيا لحجاج هذا العام
أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1442هـ بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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