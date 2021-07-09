تحذير طبي: امنعوا الأطفال من الخروج عند 50 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الباطنة الدكتور موسى عبدالقدوس، أهالي المدن التي تسجل 50 مئوية لدرجة الحرارة إلى منع خروج الأطفال في فترة الظهيرة، مبينًا أن ذلك قد يعرضهم- لا قدر الله- إلى ضربة الحرارة.

درجة حرارة الجسم:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن ضربة الحرارة هي حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويسببها الإجهاد البدني في درجات الحرارة المرتفعة، وعندما يتعرض الجسم إلى درجات حرارة مرتفعة فإن الجسم يفرز العرق، ولكن عند التعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، فإن الفرد قد يصبح غير قادر على إفراز العرق، مما قد يعرضه للإجهاد الحراري.

تناول السوائل الباردة:

وتابع قائلًا: إن هناك عوامل خطورة قد تعرض الكبار والأطفال لضربة الشمس مثل التعرض إلى مستويات عالية من الرطوبة، السمنة، الحمى، الجفاف، ضعف الدورة الدموية، لذا ينصح هذه الفئة التزام التواجد في المنزل، وإن كان لابد من الخروج فإنه يفضل التواجد في أماكن الظل، وتناول السوائل الباردة، وتغطية الرأس، ارتداء النظارة الشمسية، وارتداء الملابس القطنية.

التعرض لحروق الشمس:

ونوه أن الخروج في أجواء ترتفع درجات الحرارة قد يعرض الأطفال إلى حروق الشمس بحدوث احمرار مؤلم بالجلد، وخصوصًا إذا كانت الملابس مكشوفة، إذ يتسبب ذلك بحرق الجلد، الاحمرار، الألم، التورم، وربما ظهور بثور صغيرة ممتلئة بالسوائل، وتكون الوقاية بتجنب الخروج تحت أشعة الشمس قدر الإمكان، وفي حالات الضرورة ينصح باستخدام واقي أشعة الشمس للأطفال على الأماكن المعرضة لأشعة الشمس، قبل الخروج بربع إلى نصف ساعة، فذلك يمنحهم الوقاية.

الاستحمام بالماء المعتدل:

وخلص الدكتور عبدالقدوس إلى القول: في حالة الشعور بالحر الشديد عند العودة من خارج المنزل فإنه يجب الاستحمام بالماء المعتدل، الجلوس في غرفة معتدلة الحرارة، تناول الماء، وفي حال الشعور بآلام في الرقبة فإنه يمكن وضع كمادات باردة، مع الحرص على تناول وجبات خفيفة كالسلطات والفواكه قبل تناول الوجبة الرئيسية، فذلك يسهم في ترطيب الجسم.



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