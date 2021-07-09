محمد بن مسعود - الدمام - ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة. وتم تسجيل بيانات عدد 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبُّع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة. أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 10:04 PM ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة. وتم تسجيل بيانات عدد 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبُّع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة. الكلمات المفتاحية ، بشكل آلي.. متابعة قياس درجات التبريد بثلاجات حفظ الوجبات المقدَّمة للحجاج ،

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