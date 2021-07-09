، "النصر" قريبٌ من ضم "ليساندرو لوبيز" مدافع "بوكا جونيورز" الأرجنتيني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تاليسكا" يصل معسكر الفريق في بلغاريا

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية دخول إدارة النصر في مفاوضات من أجل ضم ليساندرو لوبيز، مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي في يونيو 2023؛ لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت الأنباء تشير لرفض بوكا جونيورز عرضًا رسميًّا لرحيل اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار، إلا أن إدارة العالمي رفضت الاستسلام، وعادت، وقدَّمت عرضًا ماليًّا كبيرًا لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بصفة نهائية.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن"، فإن ليساندرو لوبيز قريب جدًّا من مغادرة صفوف بوكا جونيورز، ووجهته المقبلة قد تكون نادي النصر السعودي.

يُذكر أن لوبيز الخليج 365 أن لعب في صفوف أندية بنفيكا وخيتافي وجنوى وإنتر ميلان.

ومن جهة أخرى، وصل البرازيلي أندرسون تاليسكا اليوم الجمعة إلى بلغاريا مقر معسكره الرئيسي لتحضيرات الموسم المقبل استعدادًا لانطلاقة التدريبات مع وصول بقية عناصر الفريق.

والتحق اللاعب البرازيلي البالغ (27 عامًا) بفريقه الجديد لأول مرة منذ توقيعه معه في الـ17 من مايو الماضي لمدة 3 مواسم قادمًا من فريق جوانزو الصيني بعد مسيرة خاض خلالها تجارب في بلاده، ومع بنفيكا البرتغالي، وبشكتاش التركي.

وكان معسكر النصر قد شهد وصول الكاميروني أبو بكر فينسينت، مهاجم الفريق الجديد، إضافة إلى البرازيلي بيتروس ماثيوس، الأربعاء الماضي، وهو اليوم ذاته الذي شهد أيضًا وصول البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق الأول، برفقة أفراد جهازه الفني كاملاً.

ويستعد النصر للدخول في معسكر خارجي في بلغاريا بداية من العاشر من يوليو الجاري، على أن يعود الفريق مطلع أغسطس المقبل استعدادًا لخوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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