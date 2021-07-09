السعودية | “الحج” تغرم 52 مخالفًا للتعليمات بنصف مليون ريال

المناطق - مكة المكرمة:

غرمت قوات أمن الحج 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج 520 ألف ريال، بواقع 10 آلاف لكل واحد منهم، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، مهيبا بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة بلا تصريح.