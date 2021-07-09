السعودية | “الصحة”: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

أكدت وزارة الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله ، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوم ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1133) حالة مؤكدة وتعافي (1582) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11250) حالة منها (1378) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (498906) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (479709) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7947) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).