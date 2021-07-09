اخبار السعوديه

المحكمة العليا: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 9 / 7 / 2021م ، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 يونية ـ 2021م ، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ ولعدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 30 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 7 / 2021م ، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للحادي عشر من شهر يولية ـ تموز 2021م، الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يولية ـ تموز2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا