شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 9 / 7 / 2021م ، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 يونية ـ 2021م ، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ ولعدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 30 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 7 / 2021م ، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للحادي عشر من شهر يولية ـ تموز 2021م، الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يولية ـ تموز2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.