ارتخاء الجفون .. الأسباب وطرق العلاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

اعتبر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد باخميس، أن التدخل الجراحي هو أفضل حل لمواجهة مشكلة ارتخاء الجفون، موضحًا أن جراحة تقويم الجفون تصحح هذه المشكلات لأنها تزيل الانتفاخات والجيوب تحت العينين، والتي تجعل عيون الشخص تبدو مختلفة من حيث الحجم.

التقدم في العمر:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: هناك عدة أسباب لارتخاء الجفون منها ما هو خلقي أي من الولادة أو لعوامل أخرى، ويتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج، ولكن تظل أهم الأسباب هي التقدم في العمر، الإفراط في التدخين، زيادة وزن الجسم بشكل كبير، والعوامل الوراثية والجينية، والتعرض للتعب والإرهاق المزمن، وحدوث خلل في إفرازات الغدّة الدرقية وعدم انتظامها.

ضربة بأداة حادة:

وتابع أن من أسباب ارتخاء الجفن وجود تلفيات في العضلة الرافعة الموجودة في الجفن، أو في العصب الدماغي الثالث الذي يغذي هذه العضلة، وقد تحدث الإصابة بسبب تعرض جفن العين لكدمة أو ضربة بأداة حادة، بجانب وجود أكياس دهنية في الجفن، أو إصابته بأمراض التهابية وفيروسية، كما أن كثرة التعرض لأشعة الشمس قد يسبب ترهل الجفون نتيجة ضعف البشرة وجفافها.

كسل عين الأطفال :

ولفت إلى أن الأطفال الذين يولدون بتدلي الجفون المعتدل أو الشديد يحتاجون إلى علاج جراحي كي تتطور لديهم القدرة على الرؤية جيدًا، إذ يمكن أن يؤدي الفشل في علاج تدلي الجفون إلى كسل العين، أي حدوث ضعف الإبصار في عين واحدة، وضعف البصر مدى الحياة، ويجب أن يتم فحص جميع الأطفال الذين يعانون من تدلي الجفون حتى الحالات الخفيفة، على الأقل سنويًّا من قبل طبيب العيون لمراقبة مظهر الجفن المتدلي، وللتأكد من أن تدلي الجفون لا يسبب مشاكل في الإبصار.

تمارين وعلاج جراحي:

واختتم الدكتور باخميس بالقول: إذا كان الارتخاء بسيطًا ولا يحتاج للتدخل الجراحي فإنه قد يوصي الشخص بالقيام ببعض التمارين التي تساعد على شد عضلة الجفون، وجراحيًّا فإن الطريقة تعتمد على البنج الموضعي للجفن، ويتم التخلص من الدهون الزائدة والجلد المترهل في الجفن العلوي أو السفلي، ويعود الجفن لطبيعته، أما الندوب الناتجة عن الجراحة فتزول خلال فترة بسيطة، مع وصف بعض القطرات والكريمات.



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