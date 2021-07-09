حضور وتفاعل كبير من زوار برنامج المواهب الشبابية بالرس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتم برنامج المواهب الشبابية، الذي تقيمه وكالة شؤون الشباب ممثلة بإدارة الهيئات الشبابية بوزارة الرياضة، تحت إشراف مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس، فعالياته مساء أمس الخميس، بحضور وتفاعل كبير من زوار البرنامج والمشاركين، إضافة لمسرح الفعاليات الذي لقي حضورًا لافتًا، ووُزعت العديد من الجوائز القيمة.

ومن جانبه بيّن مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس، أ. فواز بن شديّد الحربي، أن البرنامج الذي امتد لمدة 4 أيام حقق العديد من المكتسبات الشابة من الموهوبين والموهوبات إضافة للجهات الحكومية والقطاعات المشاركة في المعارض.

2500 زائر وزائرة:

كما سجل البرنامج ما يزيد عن 2500 زائر وزائرة خلال فترة الفعاليات، وأوضح الحربي أن الأهداف التي تتحقق في مثل هذه البرامج تعود بالنفع على الجميع.

وأضاف أنهم من خلال هذا البرنامج خلقوا عددًا من الفرص الوظيفية التنظيمية للشباب والشابات.

وعن المواهب المشاركة أكد فواز الحربي أنهم سمحوا للموهوبين والموهوبات في بيع السلع المعروضة لديهم لتعود بالنفع عليهم ويتمكنوا من دعم مواهبهم من خلال العوائد المادية لهم من البرنامج، وقدم الحربي شكره لجميع المشرفين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح هذا البرنامج.



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