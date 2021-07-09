مختصان : الميلاتونين مهم لمواجهة اضطرابات النوم وهؤلاء ينصحون به

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح كل من البروفيسور سراج عمر ولي، رئيس مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والباحث في طب النوم الدكتور مراد أسد الله يسوي، أن الميلاتونين هو هرمون موجود بشكل طبيعي في الجسم، وينتج من الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم دورة النوم لدى الإنسان، لذلك البعض يسميه هرمون النوم، ولكن هذه التسمية ليست دقيقة تمامًا، فهي تشير فقط إلى علاقته بالنوم لما يسببه من الشعور بالنعاس والرغبة في النوم.

الضوء يقلل إنتاجه:

وأشارا إلى أن هذا الهرمون يفرز ليلًا وتكون في أعلى مستوياتها في ساعات الليل المتأخرة (3 إلى 4 صباحًا)، أي حوالي 3 ساعات بعد الدخول في النوم، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجيًّا استعدادًا للاستيقاظ، ويرتبط الارتفاع اليومي في إفراز الميلاتونين بانتظام أوقات النوم، ويصبح موعد إفراز هرمون الميلاتونين قبل ساعتين من موعد النوم المعتاد عليه، ووظيفة الميلاتونين الرئيسية في الجسم هي تنظيم دورات الليل والنهار أو دورات النوم والاستيقاظ، ويكون الظلام سببًا في إنتاج الجسم للمزيد من الميلاتونين، مما يشير إلى استعداد الجسم للنوم ورغبته في النوم، وفي المقابل يقلل الضوء من إنتاج الميلاتونين، وهذا يساعد الجسم للاستعداد للاستيقاظ، فيما يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم من انخفاض مستويات الميلاتونين، ويُعتقد أن إضافة الميلاتونين من المكملات الغذائية قد يساعدهم على النوم.

اضطرابات الساعة البيولوجية:

وحول الحالات التي يستخدم فيها الميلاتونين، أوضحا أن الميلاتونين يستعمل أساسًا لضبط ساعة النوم البيولوجية، حيث يتم استخدامه لاضطراب النوم الناجم عن الرحلات الجوية الطويلة، ولضبط دورات النوم والاستيقاظ لدى الأشخاص الذين يتغير جدول عملهم اليومي- العمل بنظام الورديات-، وكذلك في اضطرابات الساعة البيولوجية الأخرى، وأما الاستعمال الأخر فهو استخدامه كمنوم فهو يستخدم بشكل شائع لعلاج الأرق بأنواعه من قبل المرضى وبدون اللجوء لطبيب مختص؛ نظرًا لتوفره في الصيدليات غالبًا كمكمل غذائي، ولكن يجب التنويه أن استعمال الميلاتونين بعدم إشراف الطبيب قد يؤدي إلى مضاعفات الاستعمال الخاطئ، بالإضافة عند عدم القدرة على النوم، ويجب على الفرد أن يحسن من سلوكيات النوم لديه قبل استعمال الميلاتونين أو أي نوع آخر من العلاجات.

تجنب قيادة السيارة:

وأكدا في ختام حديثهما، أن هناك دراسات أثبتت فعالية الميلاتونين على النوم، وتم اختبار المرضى بعد أخذهم للميلاتونين، كما تم عمل فحوصات النوم عليهم، ولكن هناك الكثير من الحاجة لعمل أبحاث ودراسات كثيرة للتأكد من تأثير الميلاتونين على كبار السن والأطفال، ويجب التنبيه إلى أن على من يستعمل الميلاتونين عليه أن يتجنب قيادة السيارة لمدة أربع إلى خمس ساعات بعد تناول الميلاتونين.



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