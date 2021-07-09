مجلس التنسيق السعودي العماني .. رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تأتي زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى المملكة استجابة لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الزيارة المهمة تعكس عمق العلاقات السعودية العُمانية في مختلف المجالات.

وحدة المصير المشترك:

ويأتي اختيار السلطان هيثم المملكة، كأول محطة في جدول زياراته الخارجية الرسمية، الأمر الذي يؤكد أهمية المملكة بالنسبة للعُمانيين، كشقيقة كبرى، وعمق إستراتيجي، تعززه الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، ووحدة المصير المشترك بين البلدين.

كما أن المملكة تكن كل تقدير واحترام لسلطنة عُمان كدولة شقيقة وعضو في مجلس التعاون الخليجي ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات وتطوير أوجه التعاون المشترك بما يتناسب مع رؤية قيادتي البلدين وتطلعات شعبيهما.

هذا ويعمل البلدان الشقيقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية “المملكة 2030” ورؤية “عمان 2040″، وما تتضمنه الرؤيتين من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي.

تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني:

ويتطلع البلدان إلى أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

هذا وتعمل المملكة وعمان على استكمال مشروع المنفذ البري الذي يربط بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم المنفذ بعد افتتاحه في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، وصولًا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية للعالم.

حجم التبادل التجاري:

أما عن حجم التبادل التجاري، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري، بين المملكة وسلطنة عمان في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.

وتعتبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد (يحفظه الله) مجالًا واعدًا للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي.



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