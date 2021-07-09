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شكرا لقرائتكم حريق في حشائش وتصاعد الأدخنة بأحد الأودية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09
حريق في حشائش وتصاعد الأدخنة بأحد الأودية بالرياض
دون وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم الجمعة، إخماد حريق محدود في حشائش بأحد الأودية بالرياض.
الدفاع المدني يباشر:
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “إن مدني الرياض يباشر حريقًا محدودًا في حشائش بأحد الأودية”.
تصاعد الأدخنة ولا إصابات:
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه تصاعد أدخنة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
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