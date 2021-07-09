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حريق في حشائش وتصاعد الأدخنة بأحد الأودية بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

حريق في حشائش وتصاعد الأدخنة بأحد الأودية بالرياض

دون وقوع أي إصابات

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم الجمعة، إخماد حريق محدود في حشائش بأحد الأودية بالرياض.

الدفاع المدني يباشر:

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “إن مدني الرياض يباشر حريقًا محدودًا في حشائش بأحد الأودية”.

تصاعد الأدخنة ولا إصابات:

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه تصاعد أدخنة، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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