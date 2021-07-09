السعودية | السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو

شكرا لقرائتكم السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن وقفة عرفة ستكون في الـ 19 من يوليو وعيد الأضحى في الـ 20.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وكانت المحكمة في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.