السعودية | زيارة سلطان عُمان.. عهد جديد من الشراكات مع السعودية

شكرا لقرائتكم زيارة سلطان عُمان.. عهد جديد من الشراكات مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها سلطان عُمان هيثم بن طارق، في 11 من الشهر الجاري وتمتد ليومين، وذلك بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن تتضمن الزيارة توسيع الآفاق المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية.

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وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ"العربية.نت": إن الزيارة المرتقبة للسلطان هيثم بن طارق إلى المملكة لها دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.

كما أوضح أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد آفاقاً جديدة، تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة، التي تهدف الى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة، في مختلف المجالات، ومنها أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية".

وأضاف أنها ستمكن كذلك مُنشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال، للقيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.

حجم التبادل التجاري

إلى ذلك، كشف الجبيري، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان، قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق في اجتماع مجلس الوزراء

في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية.

وأضاف أنه "وفقاً لهذه المعطيات من المتوقع أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين، المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة".

يذكر أن زيارة السلطان هيثم بن طارق للسعودية تعد أول محطة خارجية منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020.