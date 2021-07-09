- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية طرح عدد (46) وظيفة متنوعة (هندسية وفنية وحرفية وعمالية) بنظام التعاقد للسعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.
وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أنه في حالة توافُر الشروط المطلوبة يتم إرسال (السيرة الذاتية، صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات مع مشهد التأمينات إن وُجدت) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ([email protected]) خلال أسبوعَيْن من تاريخه.
وبيّنت أن المرشح على إحدى الوظائف المعلنة يُمنح زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يوميًّا، و(6) أيام في الأسبوع.
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 08:58 PM
في مهام هندسية وفنية وحرفية وعمالية للسعوديين خلال المسابقة الوظيفية"تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة
أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية طرح عدد (46) وظيفة متنوعة (هندسية وفنية وحرفية وعمالية) بنظام التعاقد للسعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.
وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أنه في حالة توافُر الشروط المطلوبة يتم إرسال (السيرة الذاتية، صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات مع مشهد التأمينات إن وُجدت) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ([email protected]) خلال أسبوعَيْن من تاريخه.
وبيّنت أن المرشح على إحدى الوظائف المعلنة يُمنح زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يوميًّا، و(6) أيام في الأسبوع.
، "تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.