محمد بن مسعود - الدمام - 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 08:34 PM أسرة “البشر” تشكر المعزين في وفاة الشيخ "سعود" أسرة “البشر” تشكر المعزين في وفاة الشيخ "سعود" قدمت أسرة الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر رحمه الله وكافة أسرة آل بشر، الشكر والتقدير لكل من واساهم. الكلمات المفتاحية ، أسرة “البشر” تشكر المعزين في وفاة الشيخ "سعود" ،

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