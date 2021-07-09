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"الصحة": تطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي

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محمد بن مسعود - الدمام - حسب استراتيجية "الصحة العالمية" والتزام المملكة برفع مناعة المجتمع

أكد حساب "الصحة_937" أنه يوصي بتطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بتطعيمهن بالثلاثي الفيروسي بواقع جرعتين، وبينهما شهر.

جاء ذلك في معرض رد الحساب على استفسار أحد المغردين. وقال الحساب: "حسب استراتيجية منظمة الصحة العالمية، والتزام المملكة برفع مناعة المجتمع ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الخلقية، يوصَى بتطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي MMR، بواقع جرعتين بينهما شهر".

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 08:37 PM

حسب استراتيجية "الصحة العالمية" والتزام المملكة برفع مناعة المجتمع

"الصحة": تطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد حساب "الصحة_937" أنه يوصي بتطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بتطعيمهن بالثلاثي الفيروسي بواقع جرعتين، وبينهما شهر.

جاء ذلك في معرض رد الحساب على استفسار أحد المغردين. وقال الحساب: "حسب استراتيجية منظمة الصحة العالمية، والتزام المملكة برفع مناعة المجتمع ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الخلقية، يوصَى بتطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي MMR، بواقع جرعتين بينهما شهر".

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، "الصحة": تطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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