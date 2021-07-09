محمد بن مسعود - الدمام - غدًا المتمم للـ30 من ذي القعدة لهذا العام أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة. ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م. 09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 08:32 PM غدًا المتمم للـ30 من ذي القعدة لهذا العام المحكمة العليا تعلن تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة المحكمة العليا تعلن تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة. ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م. الكلمات المفتاحية ، المحكمة العليا تعلن تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة ،

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