شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشريف : بعض عقول السيدات "متنكة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

استعرض الكاتب الصحفي، الأستاذ عبدالله الشريف، حكايات سيدات تغير وضعهن للأسوء بسبب ما اسماه بـ"بتناكة العقول".

وذكر أن من عجائب تقلب الزمان فتاة تطلب الخلع لأن زوجها يكبرها بخمسة أو عشرة أعوام ثم تتزوج برجل في السبعين وعنده زوجتين، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن نساء يرفضن العمل في بيوتهن ويطلبن خادمات، والآن يعملن للآخرين بمسمى نادلة أو مديرة صالة، واصفا عقول هؤلاء السيدات بأنها "عقول متنكة".