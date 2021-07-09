شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتحدث عن معاناته من تصرفات غريبة لوالده المدمن "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يشكل الأب المدمن خطرا على تماسك الأسرة، حيث أن تصرفاته تؤثر بشكل سلبي على أبنائه والتي قد تدفعهم لعمل أشياء يندمون عليها حتى تنتهي حياتهم بالسجن أو الموت.

تحدث الشاب ضحية الإهمال والذي يدعى أحمد، عن الفترة الصعبة التي عاشها بسبب تصرفات غريبة من والده.

وقال أحمد خلال لقاء بقناة الإخبارية، إن والده كان يعتدي بالضرب على والدته بشكل يومي، موضحا أنه كان يعاملهم بقسوة.

وأشار:"كنت أهرب من المنزل"، لافتا إلى أنه لن ينسى اليوم الذي توفى فيه صديقه بعد تعرضهما لحادث مروع.

وأوضح أنه أصيب بالصدمة عند معرفته بوفاة صديقه، مشيرا إلى أن رجال الأمن وأخبروهم بعد الإفاقة إلى عثورهم على مخدرات في سيارته.

وأرجع أن سبب حبسه هو إهمال أب مدمن تسبب في ضياع مستقبله وتدمير حياته.