شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 6 مساجد في 4 مناطق بعد تعقيمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنه تم افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت إلى أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 153 يوماً 1796 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.