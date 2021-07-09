شكرا لمتابعة خبر عن رئيس جامعة الباحة يعقد لقاءً مع مديري الإدارات الإدارية والمالية والخدمات المساندة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله محسن الغامدي (صدى):

عقد معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ؛ لقاءً مع مديري الادارات الإدارية والمالية بالجامعة والخدمات المساندة ، بحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي ، وسعادة مساعد وكيل الجامعة الدكتور عبدالمجيد آل دعبش، وسعادة المشرف العام على الشؤون المالية الاستاذ عبدالرحمن سالم الغامدي بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري.

وأكد معالي رئيس الجامعة على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات بالجامعة، وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الاستثنائية، والحرص على تحقيق التميز في أداء العمل.

وشدد معاليه على إتباع التعليمات والتوجيهات التي تقدمها الجهات المختصة والخاصة بطريقة العمل في مقرات العمل وتطبيق الاحترازات الوقائية والارشادات الصحية المخصصة لذلك.

وقدم معاليه شكره وتقديره للمشاركين في الاجتماع على ما شاهده من عروض وتعاون، مشدداً معاليه بضرورة الاستمرار بنفس المستوى المتميز في أداء العمل.

وأوضح سعادة وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي أن اللقاء يهدف إلى وقوف الجامعة على الاستعدادات والترتيبات للعودة الحضورية الآمنة واطلاع معالي رئيس الجامعة على الاستعدادات المبكرة للإدارات المالية والإدارية والخدمات المساندة بالجامعة المتعلقة بالعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأضاف سعادة الدكتور الشرفي حرصت الجامعة على تطوير مهارات الموظفين من خلال إقامة دورات متخصصة وعقد لقاءات دورية للتطوير من الاداء.

بعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات، وتخلل الاجتماع استعراض عدد من التقارير للمبادرات والمنجزات والأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية، وفي نهاية اللقاء قدم مديرو الادارات شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الجامعة على تذليل كافة الصعوبات التي واجهتهم في الفترة الماضية وعلى حرص معاليه الدائم على استمرار تحقيق التميز وحسن الاداء في العمل .