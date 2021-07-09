تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير

الرياض - محمد عبدالله - تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الجمعة، في مرصد تمير.

وأكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، الجمعة، في مرصد تمير.

وكان الرائي الفلكي عبدالله الخضيري قال إنه بحسب معطيات المرصد يظهر هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة.

وأضاف الخضيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «120» المذاع على قناة «الإخبارية» أن المعطيات العلمية تفيد أن هلال ذي الحجة سيظهر مساء اليوم الجمعة الموافق 29 ذي القعدة والتاسع من شهر يوليو سيغرب الساعة 6.37 دقيقة مساء.

وأشار إلى أنه بينما ستغرب الشمس في موقع مرصد المجمع الفلكي الساعة 6.52 دقيقة، وسيحدث الاقتران المرصدي بعد غروب الشمس في هذا اليوم أي أن القمر سيكون تحت الأفق وقت غروب الشمس، وقد انخفض إلى ما يصل إلى 3 درجات تقريبًا.